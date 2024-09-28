Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

РИА Новости/Максим Блинов Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, а затем и вовсе на год запретила ему использовать рейсы авиалиний для перелетов в ряд стран Южной и Латинской Америки.
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