Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

РИА Новости/Максим Блинов Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, а затем и вовсе на год запретила ему использовать рейсы авиалиний для перелетов в ряд стран Южной и Латинской Америки.