Илон Маск ответил Байдену на обвинение в попытке купить выборы в США

Фото: playground.ru Американский миллиардер Илон Маск парировал выпад президента США Джо Байдена в социальной сети X, где тот обвинил Маска и его «богатых дружков» в попытке скупить ноябрьские президентские выборы.
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