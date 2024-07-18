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Региональная Юридическая Служба

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Илон Маск ответил Байдену на обвинение в попытке купить выборы в США

Илон Маск ответил Байдену на обвинение в попытке купить выборы в США

Фото: playground.ru Американский миллиардер Илон Маск парировал выпад президента США Джо Байдена в социальной сети X, где тот обвинил Маска и его «богатых дружков» в попытке скупить ноябрьские президентские выборы.

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