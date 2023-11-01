Эксперты федерального Минздрава приехали с проверкой в Новосибирск

В плане у столичной комиссии была проверка станции скорой помощи и других медучреждений.Работа станции скорой медицинской помощи в Новосибирске заинтересовала министерство здравоохранения России, которое отправило в Сибирь экспертную проверку.
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