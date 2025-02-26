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Царьград

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На руке Трампа появился огромный синяк: Блондинка из Белого дома уместила объяснение в 2 слова

На руке Трампа появился огромный синяк: Блондинка из Белого дома уместила объяснение в 2 слова

В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями. Поверили в это не всеВ понедельник многие обратили внимание, что на руке Дональда Трампа образовался сильный синяк.

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