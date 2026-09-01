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Турнир ACA 208 в Грозном приурочат к юбилею Рамзана Кадырова

Турнир ACA 208 в Грозном приурочат к юбилею Рамзана Кадырова

Глава ACA Магомед Бибулатов сообщил, что турнир по смешанным единоборствам, который пройдёт в Грозном, будет приурочен к 50-летнему юбилею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и Дню города Грозного.

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