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Царьград

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Суд взыскал 4 млн с покупателя Jeep Wrangler Блиновских

Суд взыскал 4 млн с покупателя Jeep Wrangler Блиновских

Арбитражный суд Москвы отменил продажу Jeep Алексей Блиновского за 180 тыс. рублей, обязывая покупателя выплатить 4 млн.

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