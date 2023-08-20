В Ленобласти украинец убил случайного прохожего на выходе из метро

N

Nata

Больше надо шлюшек давать не проверенным "беженцам и "специалистам", а то сил только на одно убийство хватает. Совсем глупо ведем себя - запускаем без проверки всякое отребье - получаем смерти в тылу. Хватит играть в гуманность! Гуманность надо к собственному народу проявлять, а не людям-прилипалам-перевертышам.