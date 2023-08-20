Пытающиеся спасти пострадавшего очевидцы были в шоке.Нападавший сразу "нырнул" в подземный переход и сбежал.
В Ленобласти украинец убил случайного прохожего на выходе из метро
Комментарии
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N
Nata
Больше надо шлюшек давать не проверенным "беженцам и "специалистам", а то сил только на одно убийство хватает. Совсем глупо ведем себя - запускаем без проверки всякое отребье - получаем смерти в тылу. Хватит играть в гуманность! Гуманность надо к собственному народу проявлять, а не людям-прилипалам-перевертышам.
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9 час.
НМ
Наталия Москаленко
Раз убил, гражданин вражеской страны, то по законам военного времени! Сразу, без разборок!
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4 час.
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