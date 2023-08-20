Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Ленобласти украинец убил случайного прохожего на выходе из метро

В Ленобласти украинец убил случайного прохожего на выходе из метро

Пытающиеся спасти пострадавшего очевидцы были в шоке.Нападавший сразу "нырнул" в подземный переход и сбежал.

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Комментарии
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Nata
Больше надо шлюшек давать не проверенным &quot;беженцам и &quot;специалистам&quot;, а то сил только на одно убийство хватает. Совсем глупо ведем себя - запускаем без проверки всякое отребье - получаем смерти в тылу. Хватит играть в гуманность! Гуманность надо к собственному народу проявлять, а не людям-прилипалам-перевертышам.
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9 час.
НМ
Наталия Москаленко
Раз убил, гражданин вражеской страны, то по законам военного времени! Сразу, без разборок!
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4 час.

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