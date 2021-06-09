По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

9 июня. FINMARKET.RU - Расчеты по картам "Мир" можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте, сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.