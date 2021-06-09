Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Криворучко
    Молодцы хохлы!!! Правильно!!! Теперь непременно запретите своим гражданам (присём КАТЕГОРИЧЕСКИ) работать в РФ. Все,...Россиянам и предс...
  • Валентин Щербаков
    Было бы просто замечательно, чтобы В. В. Путин выступил перед руководителями ЕС и довел до их сознания и понимания о ...Меркель официальн...
  • Jnas Levison
    Удивляюсь терпению народа ЛНР и ДНР! Доколе вы будите терпеть этих уродов убивающих ваших людей, не пора ли сделать т...Армия ДНР понесла...

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

9 июня. FINMARKET.RU - Расчеты по картам "Мир" можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте, сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх