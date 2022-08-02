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РФ направила в ООН доказательства использования ВСУ запрещенных мин против гражданских

РФ направила в ООН доказательства использования ВСУ запрещенных мин против гражданских

РИАМО - 2 авг. Генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю СБ ООН, постпреду Китая при ООН Чжан Цзюню от России были направлены доказательства минирования военными Украины гражданских объектов в ЛДНР с использованием запрещенных мин «Лепесток».

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