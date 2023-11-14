ЕС использовал Польшу как фильтр от Украины: Варшаве не понравилось

Русский Империалист

👎 Переговоры для Великой России - это предательство по отношению к нашим парням, которые сложили головы, стали инвалидами, воюют и всем остальным коренным гражданам ! Вот когда СВО дойдет до границы с Польшей, подпишет капитуляцию, повесит на Крещатике все кастрюли, т.е. завершит то, что не закончил Сталин, тогда можно будет считаь завершение СВО. 🇷🇺