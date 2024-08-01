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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожают огневые точки ВСУ для недопущения ударов по мирному населению Запорожья

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожают огневые точки ВСУ для недопущения ударов по мирному населению Запорожья

Несмотря на расстояния в несколько десятков километров, российские «боги войны» бьют точно в цель. В приоритете – позиции украинских боевиков и их артиллерия.

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