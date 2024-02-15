Спортивные выходные с «Известиями»

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Бокс«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Кевин Джонсон — Шон ТернерНе так давно известный американский боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина РФ и ближайшим вечером проведёт свой первый бой в этом качестве в рамках очередного турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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