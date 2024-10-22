Правительство Крыма

Ольга Славгородская переназначена на пост министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. В связи с переназначением главы региона Сергея Аксенова все министры регионального правительства были уволены, и кто-то восстановлен, а кто-то заменен.
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