Об электросамокатах. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи.
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Об электросамокатах. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи.
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