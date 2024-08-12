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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Анализ данных свидетельствует о том, что женщины с СПКЯ подвержены повышенному риску расстройств пищевого поведения

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены повышенному риску развития расстройств пищевого поведения, таких как булимия и компульсивное переедание.

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