Анализ данных свидетельствует о том, что женщины с СПКЯ подвержены повышенному риску расстройств пищевого поведения

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены повышенному риску развития расстройств пищевого поведения, таких как булимия и компульсивное переедание.
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