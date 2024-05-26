«Длительная и успешная работа»: как испанка по имени Африка стала советской партизанкой и разведчицей 115 лет назад, 26 апреля 1909 года, в марокканском городе Сеута, находящемся в колониальном подчинении Испании, родилась будущая советская разведчица Африка де Лас Эрас.