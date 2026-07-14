Лула да Силва назвал пиратством планы Трампа по Ормузскому проливу

www.globallookpress.com/Leco Viana/Keystone Press Agency С резкой критикой инициативы американского лидера Дональда Трампа установить контроль над Ормузским проливом и взимать плату за проход судов выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Технологический институт Мауа.