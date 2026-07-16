India, South Africa To Boost Their Strategic Petroleum Reserves

Back in March, the 32-member countries of the International Energy Agency (IEA) agreed to a record release of 400 million barrels of oil and refined products from their emergency reserves after the Iran war disrupted global energy flows and triggered sharp oil price spikes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)