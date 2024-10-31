Владимир Константинов: Вопрос качества и доступности медицины остаётся одним из наиболее острых в Республике Крым

На выездном заседание Комитета ГС РК по здравоохранению в г. Белогорске с участием Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова депутаты обсудили результаты и перспективы модернизации материально-технической базы медицинских организаций.
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