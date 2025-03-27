В Петербурге рецидивиста задержали за нападение на медиков

В Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи, сообщили в УМВД по городу и Ленобласти. ЧП произошло 26 марта у дома по Комендантскому проспекту, информация об инциденте поступила в полицию в 21:01 от 34-летнего водителя скорой.