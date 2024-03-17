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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Главное– сохранять готовность и надеяться, что мне представится возможность вернуться в «Формулу-1»

Резервный пилот «Ред Булл» в прошлом году провел пять Гран-при, подменяя травмированного Даниэля Риккардо, и произвел очень приятное впечатление на экспертов.

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