Российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ, выйдя против танка и ББМ

скриншот из видео Небольшой отряд российских войск, состоявший из пяти человек, отразил атаку группы украинских националистов, сильно превосходящих наших ребят по численности и вооруженных танком и двумя боевыми бронированными машинами (ББМ).
скриншот из видео Небольшой отряд российских войск, состоявший из пяти человек, отразил атаку группы украинских националистов, сильно превосходящих наших ребят по численности и вооруженных танком и двумя боевыми бронированными машинами (ББМ).
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