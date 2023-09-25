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Российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ, выйдя против танка и ББМ

Российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ, выйдя против танка и ББМ

скриншот из видео Небольшой отряд российских войск, состоявший из пяти человек, отразил атаку группы украинских националистов, сильно превосходящих наших ребят по численности и вооруженных танком и двумя боевыми бронированными машинами (ББМ).

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