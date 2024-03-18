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Украина запросила срочную помощь у Евросоюза и США

Украина запросила срочную помощь у Евросоюза и США

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США для Киева, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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