Володин осудил привязку тарифов связи к росту тарифов ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике идею привязывать стоимость связи к тарифам ЖКХ. 9 октября 2026 года он заявил о недопустимости подобной инициативы, отметив различия в рентабельности отраслей.
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