"Выход был". Власти Барнаула ответили семье, через забор ушедшей из закрытого парка

У посетителей парка была возможность обратиться к сотрудникам или пройти к следующим воротам, которые были открыты В парке Центрального района есть несколько выходов, с помощью которых можно покинуть общественную территорию после закрытия, сообщает Telegram-канал Муниципального центра управления Города Барнаула.