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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Выход был". Власти Барнаула ответили семье, через забор ушедшей из закрытого парка

"Выход был". Власти Барнаула ответили семье, через забор ушедшей из закрытого парка

У посетителей парка была возможность обратиться к сотрудникам или пройти к следующим воротам, которые были открыты В парке Центрального района есть несколько выходов, с помощью которых можно покинуть общественную территорию после закрытия, сообщает Telegram-канал Муниципального центра управления Города Барнаула.

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