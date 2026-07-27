Архангельская и краснодарская яхты победили в Соловецкой регате

Архангельская яхта «Мустанг» и краснодарская яхта «Вальс» одержали победу в Соловецкой регате. В текущем году проведение гонок было прервано продолжительным штормом в районе Пертоминска, из-за чего яхтсмены были вынуждены в течение двух суток пережидать непогоду в укрытии.
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