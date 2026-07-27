Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Архангельская и краснодарская яхты победили в Соловецкой регате

Архангельская и краснодарская яхты победили в Соловецкой регате

Архангельская яхта «Мустанг» и краснодарская яхта «Вальс» одержали победу в Соловецкой регате. В текущем году проведение гонок было прервано продолжительным штормом в районе Пертоминска, из-за чего яхтсмены были вынуждены в течение двух суток пережидать непогоду в укрытии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии