Архангельская и краснодарская яхты победили в Соловецкой регате

Архангельская яхта «Мустанг» и краснодарская яхта «Вальс» одержали победу в Соловецкой регате. В текущем году проведение гонок было прервано продолжительным штормом в районе Пертоминска, из-за чего яхтсмены были вынуждены в течение двух суток пережидать непогоду в укрытии.