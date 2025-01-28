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КХЛ. «Металлург» примет минское «Динамо», «Трактор» в гостях у «Куньлуня», СКА против «Витязя»

«Металлург» примет минское «Динамо», «Трактор» сыграет с «Куньлунем», СКА будет противостоять «Витязю».

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