Священник рассказал, где можно крестить человека, если нет возможности прийти в храм

Тяжелобольного человека нередко крестят прямо в больнице, а в некоторых приходах практикуют крещение в открытых водоемах Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости отметил, что крещение можно проводить не только в храме, однако для совершения таинства необходимо наличие воды.
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