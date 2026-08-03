Священник рассказал, где можно крестить человека, если нет возможности прийти в храм

Тяжелобольного человека нередко крестят прямо в больнице, а в некоторых приходах практикуют крещение в открытых водоемах Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости отметил, что крещение можно проводить не только в храме, однако для совершения таинства необходимо наличие воды.