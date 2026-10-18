“Democrats are running up lopsided majorities of the early votes as Americans head to the polls and mail in their ballots, carving out a clear majority of the votes cast so far,” the New York Post reports.
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