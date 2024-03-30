В Новой Третьяковке открылась выставка «Сигнальная система» Юрия Злотникова

Выставочный проект Третьяковской галереи «Сигнальная система» знакомит зрителей с работами выдающегося русского художника, пионера послевоенного беспредметного искусства Юрия Злотникова, сообщает сайт Третьяковской галереи.
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