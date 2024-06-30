Период трансформаций по дате рождения: в этом возрасте ваша жизнь изменится навсегда Алёна Юрьева Нумерология предлагает уникальный взгляд на наше существование, утверждая, что каждый из нас имеет свой уникальный путь, определяемый числами, связанными с датой рождения.