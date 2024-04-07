НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Парень показал, как могла бы выглядеть олдскульная игра по аниме Cyberpunk: Edgerunner...

Парень показал, как могла бы выглядеть олдскульная игра по аниме Cyberpunk: Edgerunner...

Парень показал, как могла бы выглядеть олдскульная игра по аниме Cyberpunk: Edgerunners с Дэвидом, Люсией и РебеккойЭнтузиаст с ником RealShortGuy13 опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть игра по аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), которое вышло в 2022 году и получило очень положительные отзывы от зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх