Парень показал, как могла бы выглядеть олдскульная игра по аниме Cyberpunk: Edgerunner...

Парень показал, как могла бы выглядеть олдскульная игра по аниме Cyberpunk: Edgerunners с Дэвидом, Люсией и РебеккойЭнтузиаст с ником RealShortGuy13 опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть игра по аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), которое вышло в 2022 году и получило очень положительные отзывы от зрителей.