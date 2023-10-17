Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные подразделения группировки «Восток» при помощи артиллерии и авиации уничтожили две разведгруппы в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении.

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