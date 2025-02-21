Азербайджан – Россия: насколько далеко заведёт возникшее недопонимание?

Похолодание российско-азербайджанских отношений набирает обороты 6 февраля 2025 года власти Азербайджана направили Москве официальное уведомление о прекращении деятельности представительства «Россотрудничества» в Баку.
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