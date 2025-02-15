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Мода и Шоу-бизнес

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Брухунова рассказала о смене стиля Петросяна в начале их отношений

Брухунова рассказала о смене стиля Петросяна в начале их отношений

фото: instagram.com/bruhunova (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что уже 12 лет отвечает за личный стиль юмориста и призналась, что убедила его одеваться «стильно, модно, молодежно».

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