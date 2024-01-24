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На петербургском стенде на ВДНХ началась "героическая неделя"

На петербургском стенде на ВДНХ началась "героическая неделя"

На ВДНХ будет презентован макет нового Музея блокады Ленинграда. В нем будут представлены фондохранилище и реставрационный блок, библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка.

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