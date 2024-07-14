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Затопить столицу. У небратьев созрел опасный план

Затопить столицу. У небратьев созрел опасный план

Майор Гром Удивим ли мы вас информацией, что небратья хотят нас подставить? Да ещё недели не прошло с момента последней такой ситуации, мы сейчас о столичной детской больнице.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У жЫдо-бандэровцев НЕТ НА УКРАИНЕ СВОИХ, кроме таких же западэнських  жЫдо-бандэровцев. Которые не украинцы и вообще не славяне. Но они захватили власть на Украине путем госпереворота в 2014 году и ВОТ ЧТО ТЕПЕРЬ ВЫТВОРЯЮТ!! Они способны на любое, самое ужасное и бесчеловечное  преступление!! Украинцев им НЕ ЖАЛКО!!!.....Вот посмотрите и сравните, что творится в Секторе Газа в Палестине........ там кто-то жалеет палестинцев и их детей?..... Это одно и то же. Это одни и те же  люди... ФАШИСТЫ!!!
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1 д.
Наталья Эрнст
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21 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Так говорят старцы с киево-печерской лавры.
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21 час.

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