Затопить столицу. У небратьев созрел опасный план

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лина любимцева

У жЫдо-бандэровцев НЕТ НА УКРАИНЕ СВОИХ, кроме таких же западэнських жЫдо-бандэровцев. Которые не украинцы и вообще не славяне. Но они захватили власть на Украине путем госпереворота в 2014 году и ВОТ ЧТО ТЕПЕРЬ ВЫТВОРЯЮТ!! Они способны на любое, самое ужасное и бесчеловечное преступление!! Украинцев им НЕ ЖАЛКО!!!.....Вот посмотрите и сравните, что творится в Секторе Газа в Палестине........ там кто-то жалеет палестинцев и их детей?..... Это одно и то же. Это одни и те же люди... ФАШИСТЫ!!!