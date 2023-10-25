Банк России: граждане перекладывают деньги на короткие вклады уже 2 месяца подряд

Один из топов Ассоциации банков России, а именно Алексей Войлуков, сообщил для издания "Коммерсант", что в настоящее время многие клиенты банков забирают свои средства с текущих счетов и долгосрочных вкладов и перекладывают их на краткосрочные вклады сроком от 1 месяца до 1 года.