Банк России: граждане перекладывают деньги на короткие вклады уже 2 месяца подряд

Один из топов Ассоциации банков России, а именно Алексей Войлуков, сообщил для издания "Коммерсант", что в настоящее время многие клиенты банков забирают свои средства с текущих счетов и долгосрочных вкладов и перекладывают их на краткосрочные вклады сроком от 1 месяца до 1 года.
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