Председатель СК России поручил доложить о ситуации по сообщению СМИ о возможном нарушении прав несовершеннолетних в Нижегородской области

В эфире одной из программ федерального телеканала сообщалось, что в одном из колледжей Нижегородской области преподаватель словесно оскорбляет учеников и заставляет мальчиков отжиматься и приседать за нарушение его требований.
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