Жительница Оренбургского района поблагодарила инспектора ДПС за оказанную помощь

В УМВД России по Оренбургской области поступила благодарность от жительницы Оренбургского района в адрес старшего инспектора 1 взвода 1 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» Антона Аминева.
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