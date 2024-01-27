15 вопросов из тестов ПДД, чтобы проверить, насколько вы в тонусе

Правил дорожного движения слишком много, чтобы знать их на зубок. Но есть некое чувство дороги, когда вникаешь в этот процесс и просто чувствуешь, как поступать, читай "проехать", правильно в конкретной ситуации.
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