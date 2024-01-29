В Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в декабре 2023 года столичное правительство утвердило проекты планировки шести участков, на которых появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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