Почему глобальный IT-сбой в Microsoft не грозит авиасообщению в России

Технологический суверенитет позволили России избежать коллапса после масштабного сбоя в Microsoft.Российские авиалинии и аэропорты отказались от Windows и стали использовать в работе отечественные системы Linux и СУБД (система управления базами данных), а также перешли на полностью отечественные системы бронирования.