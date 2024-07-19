Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Демократов США давно на плаху отправить надо! Фальшивая часть населения,еаивные и тупые)Единственный шанс...
  • Eduard
    В США 300 миллионов населения,но просовывают всем чету Обам и Байденов!Единственный шанс...
  • Eduard
    Ещё одну полоумную пытаются просунуть американцам.Они никогда не избавятся от чертовой семейки Обам?Единственный шанс...

Почему глобальный IT-сбой в Microsoft не грозит авиасообщению в России

Почему глобальный IT-сбой в Microsoft не грозит авиасообщению в России

Технологический суверенитет позволили России избежать коллапса после масштабного сбоя в Microsoft.Российские авиалинии и аэропорты отказались от Windows и стали использовать в работе отечественные системы Linux и СУБД (система управления базами данных), а также перешли на полностью отечественные системы бронирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх