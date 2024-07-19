Почему глобальный IT-сбой в Microsoft не грозит авиасообщению в России

Технологический суверенитет позволили России избежать коллапса после масштабного сбоя в Microsoft.Российские авиалинии и аэропорты отказались от Windows и стали использовать в работе отечественные системы Linux и СУБД (система управления базами данных), а также перешли на полностью отечественные системы бронирования.
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