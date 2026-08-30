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Экипажи ВКС нанесли авиаудары по вражеским целям в Харьковской области

Экипажи ВКС нанесли авиаудары по вражеским целям в Харьковской области

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России нанесли серию авиаударов тяжелыми ФАБ по пунктам дислокации ВСУ на Харьковском направлении Специальной военной операции.

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