Экипажи ВКС нанесли авиаудары по вражеским целям в Харьковской области

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России нанесли серию авиаударов тяжелыми ФАБ по пунктам дислокации ВСУ на Харьковском направлении Специальной военной операции.
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