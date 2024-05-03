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Вашингтон хочет отправить на Украину оснащенные пулеметами дроны

Вашингтон хочет отправить на Украину оснащенные пулеметами дроны

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Lauren Jacoby США собираются поставить киевскому режиму беспилотники, с огнестрельным оружием, противотанковыми ракетами и средствами наблюдения на борту, сообщает Defence Industry Europe.

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