Вашингтон хочет отправить на Украину оснащенные пулеметами дроны

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Lauren Jacoby США собираются поставить киевскому режиму беспилотники, с огнестрельным оружием, противотанковыми ракетами и средствами наблюдения на борту, сообщает Defence Industry Europe.
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