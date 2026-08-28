17-й фестиваль искусств «Дягилев P.S.» объявил программу

Кубинская и испанская хореография, миниатюра на музыку Десятникова и вечер Алексея Гориболя — в афише с 10 ноября по 2 декабря.
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