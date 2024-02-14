УК «Альфа-Капитал» подает иск к Euroclear на 248 млрд рублей

УК «Альфа-Капитал» подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear на 248 млрд рублей, компания требует у международного депозитария разблокировать активы клиентов, а также выплатить накопленные купоны и дивиденды, заявила глава компании Ирина Кривошеева журналистам.