15+ историй, в которых детская логика уложила взрослую на лопатки

Как набрать текст на пульте от телевизора, если не умеешь читать, чем закончится соревнование по поеданию пирогов, как заставить родителей завести карпа — у детей, которые только познают мир, кажется, есть ответ на любой вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии