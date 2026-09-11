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Царьград

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Атака БПЛА повредила 652 дома в Новороссийске: 1232 пострадавших

Атака БПЛА повредила 652 дома в Новороссийске: 1232 пострадавших

Глава Новороссийска Андрей Кравченко озвучил масштаб разрушений, которые принесла городу атака беспилотников в ночь на 9 сентября.

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