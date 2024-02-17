Более 30 вражеских беспилотников сбиты над территорией РФ

Больше всего БПЛА — 18 — были уничтожены над Брянской областью.Pr Scr vk.com/mil--> Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника в пяти российских регионах, сообщает 17 февраля Минобороны РФ.
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